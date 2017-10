Tänakut napilt edestav Ogier: tean, et ta ei anna alla

Kataloonia rallil hoiab laupäevase võistluspäeva järel liidrikohta Kris Meeke, kes edestab 13,0 sekundiga Sebastien Ogier'd ning 14,5 sekundiga Ott Tänakut. Seega on pühapäeval oodata tihedat heitlust M-Spordi tiimikaaslaste Ogier` ja Tänaku vahel.

“Tean, et Tänak ei anna alla ja ma pean kõvasti tööd tegema, et teda pühapäeval selja taga hoida,“ sõnas Ogier laupäevase võistluspäeva järel.

Tänak tõdes, et tema sihib kokkuvõttes kohta esikolmikus ja maha ei ole maetud ka võidumõtteid: “Eesmärk on saada võimalikult palju punkte, pääseda poodiumile ja muidugi võita, mida on aga raske teha, sest kõik on väga võrdsed ja vahesid sisse teha on keeruline.“