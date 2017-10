Tänakust saab miljonär

Ralli MM-sarja ametlik raadiohääl Colin Clark, kes Hispaania ralli viimasel päeval paiskas välja uudise, et Ott Tänak siirdub üsna kindlalt Toyota tiimi, selgitas pisut hiljem oma videoblogis tagamaid.

„Tänak rääkis soovist jääda M-Sporti, et olla meeskonna esisõitja, arendada autot ja lisaks tunneb ta end tiimis mugavalt. Seda ma usun, kuid lõppudelõpuks on ka rahal tähtsus. Arvan, et Toyota pakub talle üsna korralikku palka. Noor sõitja, kellele on perekond, peab tuleviku materiaalset kindlustamist sama tähtis kui maailmameistriks tulla.“

Milline siis on „üsna korralik palk“?