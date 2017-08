Tänakus on tiitlivõiduks vajalikku mitmekülgsust

Ott Tänak on tänavuse WRC-hooaja teise poole kõige kiirem sõitja. Võit Sardiinias, sekund sekundis esikoha heitluses katkestamine Poola ralli viimasel päeval, Soome rallil pärast avapäeva äpardust enese tagasi hoidmine ja lõpuks punktikatse võit ning nüüd esikoht Saksamaal. Olgu teekate ja olud millised tahes, Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja osalevad esikohaheitluses.

Tänaku esimest MM-ralli võitu oodati pikisilmi ja pärast Sardiinia triumfi võis õhata, et lõpuks ometi on see käes. Saksamaal toimunu oli aga ootamatu: seni on teda peetud eriliseks asfaldisõitjaks. Emotsionaalselt ei pruukinud Saksamaal saavutatud võit tekitada Sardiiniaga samasugust eufooriat, kuid märgiliselt on see isegi olulisem.

Tõeliseks tippsõitjaks, kes on võimeline võitlema maailmameistritiitli pärast, ei saa pidada rallimeest, kes suudab hiilata ainult teatud spetsiifilistes tingimustes. Olgu see siis puhas asfalt või ülikiired kruusateed. Meistriks saab tulla üksnes siis, kui sõitja on teekattest olenemata enne iga rallit soosik. Vastasel korral pole hooaja kokkuvõttes suurde mängu asja.

Just selline oli pikka aega rallimaailma valitsenud Sébastien Loeb, sama masti on aastaid olnud ka tema mantlipärija Sébastien Ogier. Tänavusel hooajal on prantslase kõrvale kerkinud Thierry Neuville ja kõik märgid näitavad, et neile astub kandadele Tänak. Õigemini hakkab viimaste rallide põhjal neist isegi mööduma.

Ogier on läbi hooaja liikunud stabiilselt, kuid säratult. Fordi autoga pole ta sinasõbraks saanud, kuid tänu oma kõrgele baastasemele ja võimele minimeerida suuri vigu on ta MM-sarja liider.

Neuville oli hooaja keskpaigani MM-sarjas kõige kiirem, kuid just siis, kui tal tekkis Soome rallil võimalus Ogier’st mööduda, muutus tema sõit arusaamatult aeglaseks. Saksamaal lõhkus ta auto ega suutnud saada lisa ka punktikatselt. Võib-olla polegi Neuville küps päris suureks võiduks? Ja kas ta selleks üldse kunagi saabki...

Tegelikult ei tea me sedagi, kui kindla käega oleks samas olukorras Tänak. Loodetavasti näeme seda hiljemalt järgmisel hooajal. Tänavugi on tiitlit püüda veel teoreetiliselt võimalik, kuid pigem oleks tegemist imede valdkonda kalduva stsenaariumiga.

Tulevikuks on igatahes ootused kõrgele kruvitud, sest tänavu on Tänak tõendanud, et varasemate ebaõnnestumistega on kooliraha makstud ja nüüd on aeg noppida oma taseme vilju.