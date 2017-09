Tänakule võidu toonud Sardiinia ralli võib järgmiseks aastaks kaduda, Märtini lemmik jäi MM-kalendrist välja

Ott Tänak Sardiinia rallil. Foto: ANDREAS SOLARO, AFP

Neljapäeval kinnitati autoralli MM-sarja järgmise hooaja kalender. Kui kuupäevad said paika, siis mõned küsimused on jätkuvalt õhus. Ühe variandina võib ära kaduda Sardiinia ralli. Mäletatavasti teenis just Sardiinias Ott Tänak oma karjääri esimese võidu MM-sarjas.