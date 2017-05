Tänakul Portugali rallil üks konkurent juures - Araabia šeik naaseb rallirajale

Araabia Ühendemiraatide rallisõitja šeik Khalid Al Qassimi naaseb üle poole aasta MM-radadele, osaledes Citroeni WRC auto roolis järgmisel nädalal toimuval Portugali rallil.

Al Qassimi viimaseks MM-etapiks oli mullu oktoobris toimunud Kataloonia ralli. Vahepeal on aga kasutusele võetud uue generatsiooni ralliautod, millel šeik saab esimest korda kätt proovida Sardiinias toimuval testisõidul.

"Pean kasutama igat sekundit, mis mul testimiseks on, et mõista seda uut autot, saada paika parim seadistus ning harjuda selle võimsusega. Üritan rallil samm sammu haavalt enesekindlust kasvatada, seega mingeid riske ma võtma ei hakka," rääkis Al Qassimi.

Citroenil on seega Portugalis väljas kolm ekipaaži, lisaks Al Qassimile ka Kris meeke ja Graig Breen. Portugali ralli toimub 8.-21. maini, avakatseks reedel peetav uus 1,9-kilomeetrine Braga linnakatse. Kiiruskatseid on kokku 349,17 km jagu. Uusi katseid eelmise aastaga võrreldes on veel kolm.