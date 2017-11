Tänakul jäi Märtini Fordi aegade rekord löömata

Ott Tänak ja Sebastien Ogier Austraalia rallil omavahel asju arutamas. Tulevast hooajast mehed enam tiimikaaslased ei ole. Foto: WILLIAM WEST, AFP/Scanpix

Ott Tänaku jaoks oli Austraalia ralli viimaseks, kus ta kihutas M-Spordi Ford Fiestaga. Tulevast aastast keerab ta juba Toyota rooli. Kui kõik teavad, et Tänak on M-Spordi ridades võitnud kaks MM-etappi, siis kiiruskatsete võite on aastatega tema arvele kogunenud 80.