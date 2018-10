Rallihooaja teise poole valitseja Ott Tänak sai Toyota meeskonnalt auto testimiseks lisavõimaluse. Arvestades Kataloonia ralli keerukust – sõidetakse nii kruusal kui ka asfaldil – oli see hädavajalik. Tänaku suur võimalus peitub reedeses päevas, kui kuus kiiruskatset läbitakse teedel, mis on suuremalt jaolt kaetud kruusaga. Tundub vähe, kuid kilometraaži poolest on tegemist selle ralli kõige pikema päevaga.