Tänaku uus tiimikaaslane kritiseeris teravalt endist tööandjat

Mai lõpus ootamatult tööta jäänud Meeke`i sõnul on Citroënis nii kehvad tiimijuhid kui insenerid.

"Ma ei oodanud seda (vallandamist) üldse. Kõige rohkem teeb haiget nende pressiteate sõnastus, see oli lausa lapsik," sõnas Meeke Prantsuse väljaandele AUTOhebdo.

Citröeni meeskonna juht Pierre Budar märkis selles pressiteates, et Meeke oli võtnud liigseid riske: "See ei olnud lihtne otsus, sest see mõjutab nii sõitjat kui kaardilugejat, kuid põhjused peituvad turvalisuses. Meeskonna juhina pean selle eest vastutama. Teeme selle otsuse preventatiivselt."

Meeke oli väga kriitiline ka Citroëni mehaanikute aadressile. "Näiteks 2017. aasta Sardiinia rallil suri auto täiesti ootamatult välja. Näitasin inseneridele videoklippe ja küsisin, mida ma saanuksin teisiti teha. Mingit vastust ma ei saanud," meenutas Põhja-Iirimaa rallisõitja ja lisas: "Hiljem avastas insener seadistuses vea, mis oli auto käitumist mõjutanud. Lahenduse leidmiseks kulus terve aasta! Tegelikult tegi uuendatud auto debüüdi alles tänavusel Soome rallil."

"Selliste anomaaliate parandamine sõltub masina arendamise eest vastutavatest inimestest. Ma ei saa ju süüdistada metallitükki. Tiimi töötajad peavad mõistma, mida on vaja muuta ... ja selle ära parandama," vihjas Meeke otsesõnu, et Citroënis valitseb korralagedus.

"Kas meeskonnas pole tööl õiged inimesed? Kas eelarve on ebapiisav? Mulle pole tõde kunagi öeldud," lisas põhjaiirlane, kes on MM-sarjas võitnud viis rallit.