Tänaku uus tiimikaaslane kiidab eestlast: Toyotas on uuel hooajal puhast kiirust tohutult palju

Uuel rallihooajal koos Ott Tänakuga Toyota tehasetiimis sõitev soomlane Esapekka Lappi on eestlase ühinemisega väga rahul.

"On väga hea, kui sul on sedavõrd tugev tiimikaaslane," sõnas Lappi Autospordile. "Meie tiimis on tuleval hooajal puhast kiirust väga palju."

Lappi sõnul oli Tänaku Toyotaga liitumine tema jaoks lausa inspiratsiooniks. "See motiveerib mind järgmisel hooajal veel parem olema, sest tema alistamine läks raskemaks. Peame kogu aeg üritama veel kiiremini sõita. Sellised ülikiired kaaslased on minu jaoks head - vähemalt nii ma praegu arvan! Eks näis, kuidas järgmisel hooajal tunnen..."