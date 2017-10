Tänaku uus boss ootab Walesi MM-rallilt suuri muudatusi

Toyota rallimeeskonna juht Tommi Mäkinen polnud sugugi rahul, et nädalavahetusel peetud Walesi MM-ralli jälgimine oli fännide jaoks väga ebamugavaks tehtud.

Tänavuse ralli hooldusala asus Chesteri lähistel Deeside`is, kuid peamised kiiruskatsed olid sealt enam kui tunniajase sõidu kaugusel Walesis.

"Ma mõistan, et palju tööd oli seoses sellega, et radade ettevalmistus nõudis aega ja katsed olid hooldusalast kaugel, kuid me ei tohiks unustada fänne, kes panevad rallid tõeliselt elama," viskas Mäkinen kivi korraldajate kapsaaeda, kirjutab Autosport.

"Chesteris on palju inimesi ja nad oleksid ralli vaatamisest huvitatud, kuid me ei andnud neile hooldusalas rohkem vaatamisrõõmu, kui poolteist tundi laupäeval," lisas soomlane.

Walesi ralli peakorraldaja Ben Taylor nõustus Mäkineni kriitikaga, kuid meenutas ühtlasi, et meeskonnad polnud rahul ka endise hooldusalaga.

"Me kuulame alati, mis meeskondadel on öelda ja me oleme üritanud olla katsetele lähemal, kuid meenutan, et tiimid polnud sugugi rahul ka siis, kui hooldusala asus Builth Wellsis," märkis Taylor.