Tänaku tiimikaaslane Latvala: Toyota on MM-tiitli võitmiseks piisavalt kiire

Toyota WRC-tiimi sõitja Jari-Matti Latvala usub, et 2018. aasta on tema jaoks parim võimalus individuaalse MM-tiitli võitmiseks.

32-aastane soomlane on WRC-sarjas kaasa löönud juba 11 hooaega ning võitnud aastate jooksul 17 rallit. Hooaja kokkuvõttes on ta kolmel korral olnud teine ja kahel korral kolmas.

“Auto on MM-tiitli võitmiseks piisavalt kiire,“ sõnas Latvala väljaandele Motorsport News. “Ma arvan, et mul on vajalik kiirus, kuid mul on vaja ka stabiilsust.“

“Eelmine aasta oli minu jaoks hea. Suutsin korra võita ning tõusin kolm korda poodiumile,“ lisas Latvala. “Oleks olnud hea, kui oleksin ka Walesis poodiumile jõudnud. Üritasin aastat lõpetada punktikatse võiduga Austraalias, kuid asjad ei läinud niimoodi. Nüüd vaatan juba tulevikku ning pean õppima Sebastien Ogier'lt. Eelkõige seda, kuidas ta suutis 2017. aastal tiitli võita. Arvan, et see oli tema karjääri parim MM-tiitel.“

Latvala on 2018. aastaks seadnud ka selge sihi, milleks on MM-tiitli võitmine ning kõikidel rallidel poodiumile tõusmine. “Need on minu eesmärgid. Alustan igat rallit eesmärgiga tõusta poodiumile,“ märkis Latvala.

Latvalaga koos sõidavad 2018. aastal Toyota tiimis Ott Tänak ja Esapekka Lappi.