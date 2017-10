Tänaku tiimikaaslane läheb Walesi rallil püüdma ajaloolist võitu

Ott Tänakuga koos M-Spordi tiimis kihutav Elfyn Evans läheb Walesi rallil püüdma oma karjääri esimest võitu WRC-sarjas. Kui Evansil õnnestuks triumfeerida, siis saaks temast esimene Walesi rallisõitja, kes suutnud koduse MM-etapi võita.

Seni ei ole ükski Walesi rallimees suutnud kodusel MM-etapil veel ka esikolmikusse tõusta. Viimase Suurbritannia rallisõitjana suutis Walesis võidutseda Richard Burns, kes oli parim 2000. aastal, kirjutab BBC.

28-aastane Evans on senise karjääri jooksul tõusnud poodiumile neljal korral. Sel hooajal on Evans saavutanud teise koha nii Argentinas kui ka Soomes. 2015 aastast on tal ette näidata kolmas koht Argentinast ning teine koht Korsika rallilt.

“Meil peab kõik perfektselt õnnestuma, kui tahame teenida oma esimest võitu,“ sõnas Evans. “Läheme kindlasti maksimumi püüdma. Meie jaoks peavad väga paljud asjad õnnestuma. Midagi ei ole garanteeritud.“

Evans usub, et tema Fordi all olevad DMACK-i rehvid sobivad hästi Walesi mudastesse oludesse. Mullu saavutas Tänak mäletatavasti just DMACK-i rehvidel Walesis teise koha.