Tänaku tiimikaaslane andis selge vihje, kus ta järgmisel hooajal sõidab

Soomlaste Ilta-Sanomat kirjutas eelmisel nädalal, et Lappi võib 2019. aastast esindada hoopis Citroeni. Lappi mänedžeri Erik T. Veiby sõnul on Citroeni huvi tõsine.

"Citroen on meile öelnud, et Esapekka on üks sõitjatest, keda nad endale uueks hooajaks sooviksid, kuid me oleme praegu ka olukorraga Toyotas rahul. Huvi tema vastu on, aga meil pole kuhugi kiiret," sõnas norralane.

Lappi ise jäi Citroeni spekulatsioonide osas rahulikuks. "Ma arvan, et lõpuks ei muutu uueks hooajaks minu jaoks mitte midagi. Olen Toyotas õnnelik, see on suurepärane tiim ja kui ma saan siin jätkata, olen väga rahul. Meie masin on võimeline esikohtade eest võitlema, ma tean seda tiimi, nemad teavad mind. Seega tundub, et Toyotast lahkumine poleks kuigi hea mõte," sõnas Lappi rallye-magazin.de-le.

WRC tehasetiimide sõitjatest on uueks hooajaks leping olemas vaid kahel mehel: Ott Tänakul Toyotas ja Andreas Mikkelsenil Hyundais.