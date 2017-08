Tänaku tiim selgub ilmselt septembrikuu jooksul

Õige peab võib selguda, millises meeskonnas hakkab Ott Tänak tuleval aastal rallit sõitma.

Esmalt paari sõnaga Tänakust. Sotsiaalmeedias levib prantslaste intervjuu ralliagendi Timo Jouhkiga, kelle hoole all on kõik Soome staarid. Küsimusele, kas ta loodab ühe tänavustest komeetidest Teemu Sunineni Toyota meeskonda sokutada, vastas Jouhki: „Tahaks küll, aga juttude järgi on Tänak väga tugev kandidaat sellele kohale.“

Tegelikult käivad just nüüd pingelised läbirääkimised võidusõitjate ja tiimijuhtide vahel ning kokkulepped tahetakse saavutada juba septembri lõpuks. Iseasi, kas need ka kohe välja hõigatakse.

Citroëni rallitiimi juht Yves Matton kuulutas intervjuus netiportaalile The Checkered Flag, et temagi jahib turul parimat kaupa. „Igaüks teab, et praegusest septembri lõpuni on tihedaim kauplemisperiood,“ selgitas Matton. „MM-sarjas on vaheaeg ja me saame suhelda võidusõitjatega, keda näeme tulevikus oma meeskonnas.“

Esmane kandidaat olla norralane Andreas Mikkelsen, kes kihutas tänavu Citroëniga kolmel rallil ja sai Saksamaal Tänaku järel teise koha, ent juttu vestetakse ka paljude teiste võidusõitjatega. Mattoni sõnul saavad asjad paika järgmise kuu lõpuks.

Ka M-Spordis sõitev neljakordne maailmameister Sebastien Ogier kinnitas MM-sarja ametlikul kodulehel, et ei soovi väga pikalt kummi venitada. „Olen saanud pakkumisi ja nagu varemgi rääkisin, langetan peagi otsuse,“ ütles Ogier ja lisas, et vast ollakse targemad enne oktoobri alguses toimuvat Hispaania rallit.