Tänaku teod sunnivad raja äärde tuhandeid inimesi

Aastaid on räägitud legende sellest, kuidas Markko Märtinit käis Jyväskylä MM-rallil vaatamas 10 000 eestlast. See oli vägev aeg, kus meie mees kihutas maailma kõige teravamas tipus ning Soome metsade vahel rallit vaadates ei saanud aru, kas oled kodus või võõrsil. Eestlasi oli nii meeletult.

Ott Tänak on tõestanud, et pole kehvem mees kui tema mentor. Koos kaardilugeja Martin Järveojaga on nad murdnud WRC-sarja absoluutsesse tippu. Läbimurre toimus juba mullu ja grammigi pole järele antud ka tänavu. Nii nagu mullune hooaeg lõpetati MM-i pronksmedalitega, asutakse samal positsioonil ka tänavuse hooaja keskel.

Erinevus on ainult selles, et kahe hooaja vahel istusid eestlased M-Spordi meeskonna teada-tuntud Fordist enda jaoks tundmatusse Toyotasse. Autosse, mis astub WRC-sarja mõistes alles oma esimesi arglikke samme. Tänak on tunnistanud, et uude seltskonda sulandumine polnud kerge, kuid ta on sellega väga hästi hakkama saanud ning kerkinud sisuliselt poole aastaga Toyota tiimi esinumbriks.

Oma mehe vägevad teod kannustavad ka koduseid fänne. Pole rallit, kuhu eestlased oma lemmiku ergutamiseks kohale ei sõidaks. Eesti keelt kuuleb üle ookeani toimuvatel rallidel, aga mõistagi ka Eestist vaadatuna Euroopa kaugemates nurkades kihutamistel. Fännide seljast on kadunud vanad Fordi sümboolikaga särgid, nüüd liigutakse uutes, punase, valge ja musta kirjus särkides, mille seljal ilutseb kiri „GO OTT”!