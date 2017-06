Tänaku suurtoetaja Oleg Gross: Ott on saanud küpseks sõitjaks

Rakvere ettevõtja Oleg Gross tundis Ott Tänaku ja Martin Järveoja karjääri esimese WRC-ralli võidu üle siirast rõõmu. Gross on läbi aastate - ka kõige raskematel hetkedel - olnud Tänaku suur toetaja.

„Mõned inimesed hakkasid õnnitlema juba enne viimast kiiruskatset. Mulle see ei meeldi. Elu on näidanud, et kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Aga nüüd, kui võit käes, on rõõm tõesti väga suur!" rääkis ta.

Grossi sõnul on varasemalt tihti eksinud Tänakust saanud küps sõitja. „Sardiinia ralli on väga raske. Ka viimasel kiiruskatsel oli teel suuri kive, kuid Ott ei hakanud võtma riske. Ta on küpsenud, ega ole enam selline mees, nagu varem," hindas Gross. „Võit näitas, et ta on ralli absoluutne tipp. Nüüd on tal võiduootusest tekkinud paine maas ning hea emotsiooni abil on edaspidi juba kergem võita."

Ott Tänak ja Martin Järveoja võitsid täna oma karjääri esimese WRC-ralli. M-Spordi meeskonnas Fordiga sõitvad mehed seljatasid kõik konkurendid väga keerulisel Sardiinia rallil. Sarja kokkuvõttes kerkisid nad 3. kohale.