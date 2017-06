Tänaku suurim konkurent valmistus Poola ralliks Leedus

Autoralli MM-sarja liidri Sebastien Ogier’ ja kolmandal kohal oleva Ott Tänaku suurimaks konkurendiks on sel hooajal Thierry Neuville, kes meeskonnaga harjutas Poola ralliks Leedus.

M-Sport ja Toyota otsustasid testida eelmisel nädal Lõuna-Eesti teedel, siis Hyundai mõtles seda teha teises Balti riigis, Leedus. Kui esimestena testisid Hayden Paddon ja Dani Sordo, sel nädalal istus rooli ka Neuville, kirjutab wrc.com.

Belglane tunnistas, et hooaja teises pooles on iga pisike detail tähtis ja eksida ei saa.

«Meie auto on näidanud kruusal head kiirust, kuid nüüd saab olema esimene tõeline test suurtel kiirustel. Meie sihiks on püsida MM-tiitli konkurentsis, kuid konkurents on iga etapiga muutunud tihedamaks. Peame tiimina suutma teha hea esituse, et püsida M-Spordi kannul,» ütles Hyundai boss Michel Nandan.