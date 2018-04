Tänaku suurepärane kiirus teeb Ogier'le muret. M-Sport tunnistas, et nad ei ole loodetud hoos

Autoralli MM-sarjas nelja etapi järel üldarvestuses liidrikohta hoidva Sebastien Ogier'i jaoks ei kulgenud Argentina ralli kõige paremini. Prantslane ei ole Argentinas kunagi võitnud, kuid sel korral ei leidnudki ta oma õiget kiirust.

Kui reedel võis eeldada, et Ogier on esimesena startides võrreldes teistega kehvemas seisus, siis head hoogu ei leidnud ta ka laupäeval, kus tal oli juba soodsam stardipositsioon. Nii tunnistasid Ogier kui ka M-Spordi boss Malcolm Wilson, et loodetud kiirust ei olnud ja võidumees Ott Tänaku poolt näidatud tempole ei olnud neil midagi ligilähedastki vastu panna.

“Me ei olnud soovitud seisus. Siiski õnnestus võtta normaalsed punktid,“ sõnas Wilson Ogier'i neljanda koha kohta M-Spordi kodulehele.

“Sebastian on endiselt MM-sarja üldliider. See on meie peamine eesmärk. See ei ole saladus, et me peame teatud pinnastel sõitmiseks tegema veel muudatusi. Kindlasti õppisime palju,“ tunnistas Wilson, et neil oli Argentina kruusal raskusi.