Tänaku rivaal Latvala hoiatab, et võib rikkuda WRC raadio reegleid

Jari-Matti Latvala TT NEWS AGENCY, REUTERS

Jari-Matti Latvala on öelnud, et on valmis käituma vastu World Rally Championship'i reegleid, mis käsitlevad auto ja tiimi vahelist suhtlemist. Soomlane tunneb, et just nende regulatsioonide pärast sattus ta ohtliku olukorda sel nädalavahetusel Sardiinias.