Tänaku poolaasta: kiirust jagub, aga auto ei pea vastu

Ott Tänak ja Martin Järveoja on tänavusel MM-hooajal tõestanud et suudavad Toyota rallimasinaga väga kiiresti sõita. Teatud oludes on suurepärast kiirust näidanud ka Jari-Matti Latvala ja tiimi pesamuna Esapekka Lappi. Paraku pole tehnika rajule hoole vastu pidanud.

Sardiinias sai Lappi küll 3. koha, kuid alguses teda edestanud ja ise suures mängus olnud Tänak ja Latvala leppisid endast sõltumatutel asjaoludel esikümne teise poole tulemusega. Toyotal oli ja on probleeme.