Tänaku liitumise järel Toyotas tööta jääv Soome ralliäss on tiimis pettunud

Sel hooajal Toyota tehasetiimis sõitev 36-aastane Soome rallisõitja Juho Hänninen peab tulevaks hooajaks võistkonnas ruumi tegema Ott Tänakule. Tänavu Soome rallil 3. koha saavutanud Hänninen tunnistas, et ta on tiimi otsuses pettunud.

“Ma ei saanud olukorra muutmiseks midagi teha,“ sõnas Hänninen väljaandele rallit.fi. “Ma valetaksin, kui ütleksin, et ma ei ole pettunud. Seekord läksid asjad niimoodi.“

Hänninen on hooaja lõppfaasis olnud heas hoos. Soomes saavutatud 3. koha järel oli ta 4. nii Saksamaal kui ka Kataloonias. Hooaja kokkuvõttes on ta praegu 7. kohal. Tulevaks hooajaks on ta praeguse seisuga aga tööta.

“Praegu ei ole mingit suurt plaani. Sõidan Walesi etapi ära ning pean seejärel mõtlema,“ viitas Hänninen tõsiasjale, et hooaja viimasele etapile Austraaliasse teda enam ei saadeta. “Ma ei ole veel mõelnud, kas lõpetan karjääri üldse ära.“

Lisaks Tänakule sõidavad tuleval hooajal Toyota koosseisus WRC-sarjas veel Jari-Matti Latvala ning Esapekka Lappi.