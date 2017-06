Tänaku konkurenti vaevab Poolas tõsine psühholoogiline mure

WRC-sarjas Citroeniga sõitva Craig Breeni Poola ralli on olnud tõeline kannatuste jada - lisaks diferentsiaalimurele maadleb iirlane ka psühholoogiliste probleemidega.

"See on ilmselt mu karjääri kõige halvem päev olnud," sõnas Breen reede jooksul korduvalt. "Kardan kogu aeg kohutavalt, et teen avarii. See on õudne tunne."

Ralli kokkuvõttes jääb Breen liidritele alla juba peaaaegu üheksa ja poole minutiga ning paikneb kolmandas kümnes, jäädes teiste seas alla ka WRC2 klassis oma esimest MM-rallit sõitvale Raul Jeetsile.