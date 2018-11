Tänaku konkurent: tean, et kui teen ühe sellise aasta veel, võib minuga WRC-sarjas kööga olla

Hyundai sõitjat vaevas kogu hooaja jooksul kiiruse puudumine: ta ei saanudki korralikult paika auto seadistust ning ei tundnud ennast roolis mugavalt. Norra meediale andis Mikkelsen avameelse intervjuu, kus tunnistas, et lihtsalt ei saa endale teist samasugust hooaega lubada.

Tema õnneks oli tema leping Hyundaiga kaheaastane - vaevalt et tiimid tema peale pärast lõppenud hooaega tormi oleksid jooksnud.

"Me ei saa endale teist sellist aastat lubada. Vastasel korral võib kõik järgmise aasta järel läbi saada," tõdes enesekriitiline Mikkelsen, kes sai küll MM-sarja kokkuvõttes kuuenda koha, kuid oli hooaja lõikes stabiilselt keskpärane.

Austraalia rallil tegi Mikkelsen avapäeval avarii, mistõttu pidi laupäevast alates jätkama Rally2 süsteemis. Tema õnnetusest on palju räägitud - skandaalne juhtum leidis aset vahetult pärast seda, kui ta pidi mööda põikama totaalselt ootamatult rajale sattunud traktorist.

"Võib olla lihtne mõelda, et oleksin ju võinud lihtsalt teeselda, et midagi ei juhtunud - aga ma ei mõtle niimoodi, minu aju ei ole niimoodi ehitatud. Erinevalt metsloomadest ei olnud meil õrna aimugi, miks see traktor raja peal oli. Arvasime, et see on võimatu, et tegu on korraldajatega - ehk oli mõni farmer rajale ära eksinud?" selgitas Mikkelsen avarii põhjuseid. Avarii järel selgus, et traktor oli tõepoolest korraldajate oma - see käis rajal kohendamas heinapalle, mille eelnev auto oli segamini löönud.