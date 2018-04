Tänaku konkurent sai Argentina ralliks väga hea uudise

Mullu Argentina MM-rallil ülinapilt esikohata jäänud Elfyn Evans sai järgmisel nädalal algavaks Argentina võidukihutamiseks väga hea uudise. Nimelt saab ta jälle koos sõita oma tavapärase kaardilugeja Daniel Barrittiga.

Barritt oli sunnitud eelmise ralli Korsikal vahele jätma, sest ta sai enne seda Mehhiko etapil juhtunud avariis vigastada.

Selle nädala alguses osales 37-aastane Barritt Portugalis peetud testisõidul ning läbis seejärel arstliku kontrolli, mis lubab tal Argentinas uuesti starti asuda.

"Kui ma üldse millegi tõttu muretsesin, siis vaid selle üle, kuidas ma füüsiliselt hakkama saan, kuid kõik sujus väga hästi," kinnitas Barritt Autosportile, et on järgmiseks etapiks täiesti valmis. "Tahan tänada Phili (Phil Mills, Korsikal Evansit aidanud kaardilugeja - toim), kes tegi Elfyni jaoks suurepärast tööd, kuid minu jaoks oli väga frustreeriv seda rallit kõrvalt vaadata."

Korsikal oma hooaja parima ehk viienda koha välja kihutanud Evans ütles, et Barritti tagasitulek on suurepärane uudis. "Väga tore, et Dan on tagasi. Senine hooaeg pole sujunud hästi. Seega peame Argentinas targalt võistlema ja korraliku tulemuse tegema," rääkis Evans.

Mullu said Evans ja Barritt Argentina rallil teise koha, jäädes võidumees Thierry Neuville`ile alla kõigest 0,7 sekundiga.

Tänavune Argentina ralli algab 26. aprillil.