Tänaku konkurent saab Korsika rallil kaardilugejaks 15 aasta taguse maailmameistri

M-Spordi rallitiim andis teada, et Elfyn Evansi peapõrutuse saanud kaardilugeja asemel võtab Korsika rallil koha sisse 2003. aastal Petter Solbergi kõrval maailmameistriks tulnud Phil Mills.

Tiimi pressiteates kinnitatakse, et waleslase kaardilugeja Daniel Barritt vajab pärast Mehhiko rallil tehtud kuuenda käigu avariid rohkem taastumisaega. Abikäe oli nõus ulatama Evansi pikaaaegne abiline Mills, kes on viimased viis aastat töötanud gravel crew'na ehk esiekipaaži piloodina ning peaks seetõttu Evansi märkmete süsteemiga läbi ja lõhki kursis olema.

"Mul pole olnud just kõige parem hooaja algus, kuid ma kavatsen selle asja Korsikal korda ajada. See ei saa Danita lihtne olema, aga tervis on kõige tähtsam ning on oluline, et ta saaks ülejäänud hooaega silmas pidades täielikult taastuda. Phil oli nõus aitama ning ma loodan, et me suudame teha hea tulemuse," ütles Evans.

"Phil kindlasti tunneb oma tööd. Peale Dani tunneb tema minu legendi paremini kui keegi teine ning mis puutub rallide võitmisse, siis see pole talle ka kindlasti võõras."