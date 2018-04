Tänaku konkurent rääkis esimest korda oma skandaalsest testiavariist, kus auto jões lõpetas

Ott Tänaku kange konkurent Thierry Neuville tegi Korsika ralliks valmistudes suure avarii, kui tema auto väikese silla pealt suisa jõkke paiskus. Belglane väidab, et MM-ralliks on ta sellest hoolimata saanud piisavalt hea treeningu.

"Meil oli testimise lõpus avarii, aga see ei muuda seda, kuidas me rallile vastu läheme. Teame, et sellest saab taas üks tihe võistlus, sest kiireid sõitjaid on palju," vahendab Neuville'i sõnu wrc.oom.

"Korsikale omaste teedega pikad katsed tähendavad seda, et me peame pidevalt olema totaalselt keskendunud. Kogu ralli on selles osas äärmiselt nõudlik, kuid soovime kindlasti oma positsiooni nii individuaalses kui meeskondlikus MM-arvestuses parandada."

Neuville hoiab hetkel MM-sarja üldarvestuses Sébastien Ogier' järel teist kohta.

Meenuta Neuville'i avariid: