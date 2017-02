Sarnaselt Ott Tänakule WRC-karussellil keerlev norralane Mads Östberg MM-sarja järgmisel etapil Mehhiko rallil ei osale, sest saab peagi isaks.

Östberg peaks koos oma naise Beatega lähinädalatel poja vanemateks saama ning seetõttu otsustas Rootsi rallil M-Spordi Fordiga osalenud norralane Mehhiko rallist loobuda.

"Oleme seda juba pikalt ette planeerinud. Ma ei riski sellega, et olen teisel mandril, kui Beate meie esimese lapse sünnitab," sõnas Östberg oma kodulehel. "Teame juba, et tegu on poisiga, kelle nimeks saab Mons. Minu järgmine ralli on aprillis Korsikal."

Mehhiko ralli leiab aset 10.-12. märtsini.