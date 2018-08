Tänaku konkurent luges uudistest, et saab järgmisel hooajal kõik MM-etapid kaasa teha

Sealjuures luges Suninen suurepärast uudist esimest korda üldse Soome väljaande Aamulehti veergudelt - alles pärast seda kinnitas head sõnumit talle ka tema mänedžer Timo Jouhki.

"Ma tõesti ei olnud selles enne kindel. Lugesin kõigepealt lugu ning seejärel sain ka Timolt kinnitava sõnumi, et see on tõesti nii," rääkis Suninen rallit.fi-le. "Minu käesoleva hooaja kõige suurem eesmärk oligi järgmiseks aastaks endale rohkem rallisid kätte võidelda."

Sel hooajal on Suninen kaheksast etapist M-Spordi WRC autoga kaasa teinud kuus. Portugalis jõudis ta esmakordselt poodiumile, lõpetades kolmandana.

"Hea, et see uudis tuli enne Saksamaa rallit - see etapp on minu jaoks aasta üks raskematest," lisas 24-aastane soomlane.

Suninen ei kinnitanud veel, mis autoga ta sõitma hakkab, kuid kõigi eelduste kohaselt jätkab mees M-Spordi Fordi roolis.

"Tunnen ennast siin hästi. Sellest meeskonnast on tuule tiibadesse saanud ju näiteks Ott Tänak ja Thierry Neuville," kiitis Suninen.