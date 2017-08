Tänaku konkurent jäetakse taas MM-rallilt kõrvale?

Ott Tänaku konkurenti, Citroeni meeskonna sõitjat Kris Meeke'i ähvardab taas MM-rallilt eemale jäämine: nimelt ei ole meeskond veel kinnitanud, et ta Hispaania rallil osaleks.

Järgmine MM-etapp, Hispaanias sõidetav Kataloonia ralli toimub alles oktoobris ning tiimil on aega asju arutada - praegu ei taheta aga kinnitada, kas Meeke Hispaaniasse sõidab või mitte.

"Me ei ütle veel, kes kindlalt Hispaanias sõidab," sõnas meeskonna juht Yves Matton Autospordile. "Ainus sõitja, kelle kindlalt võime välja hõigata, on Stephane Lefebvre."

Mattoni sõnul ei tähenda see aga veel kindlasti seda, et Meeke taas eemale jääb - mäletatavasti jäeti ta tiimi otsusega eemale Poola rallist. "Ma ei ütle, et Meeke Hispaaniasse ei tule. Meil on 5. septembrini aega otsustada."

Saksamaa rallil lõhkus Meeke juba esimesel publikukatsel auto vedrustuse ning langes suurest mängust kiirelt. "See, mis Saksamaal juhtus, meie otsust ei mõjuta."

Meeke on tänavu võitnud küll Mehhiko ralli, kuid ülejäänud etappidel on ta erinevate probleemide tõttu kõrgest mängust kaugele jäänud. Enamasti on küsimus olnud tema enda sõiduvigades.