"Kuna meie valik jääb ka 2019. aastal samaks, tähendab see, et see ei lähe vanaks ning näed selles hea välja!" seisis teates. Taibukamad rallisõbrad lugesid sellest juba välja, et Paddon jätkab seega ka uuel hooajal Hyundai meeskonna ridades.

FREIGHT FREE: For a limited time, free NZ freight on all our merchandise in store. As our range will remain unchanged for 2019 means it won’t go out of date and you will look great! See all at https://t.co/u2eIUAgsTs pic.twitter.com/VsgLLL9LDV