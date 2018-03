Tänaku konkurendi kohal on Korsika ralli eel kerge tervislik küsimärk

Ott Tänaku endise tiimikaaslase Elfyn Evansi kaardilugeja Daniel Barritt sai Mehhiko MM-rallil tehtud raskes avariis peapõrutuse ning praeguse seisuga ei ole veel päris selge, kas mees aprilli alguses toimuvaks Korsika etapiks piisavalt toibub.

Evansi ja Barritti meeskonna M-Spordi juht Malcolm Wilson tõdes intervjuus Autospordile, et nende hinnangul peaks Barritt ralli jaoks küll terveks saama, kuid enne seda on vaja pidada ka testisõidud.

"Muidugi mõista on prioriteediks ralli - siis on meil vaja tervet Dani," sõnas Wilson. "Ma ei muretse praegu liialt testi pärast. Vaatame, kuidas ta ennast järgmisel nädalal tunneb."

Evansi enda sõnul oli avarii tema karjääri üks raskemaid. "Põhjuseks oli ilmselt natuke liiga suur enesekindlus, kui väikeste mühkude osas legendi koostasime," tunnistas waleslane.

"Oleksin pidanud natuke gaasipedaali kergitama ja ühe käigu maha võtma, siis poleks seda ilmselt juhtunud."

Sealjuures tormas Evans pärast avariid autost välja, et järgmisi sõitjaid hoiatada, kuid vaatas siis üllatuseks, et nende endi auto jäi suhteliselt terveks.

"Olin segaduses, kõik käis väga kiiresti. Kui tolm auto ümbert ära kadus, vaatasin, et autol on kõik neli ratast all ja need olid ka õigetpidi - seega hüppasime tagasi sisse ja sõitsime lõpuni. Oleksime me seda kohe teadnud, oleksime ehk kokku vaid 20 sekundit kaotanud."

Ralli otsustati katkestada järgmises hooldusalas, kui Barritti seisund liialt ohtlikuks hinnati.