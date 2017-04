Tänaku kihutamine on pannud Soome ralli korraldajad keerulisse seisu

Üha suurenevad kiirused on muutnud juulis toimuva Soome MM-ralli korraldajate elu keeruliseks: ohutusnõuete tagamiseks tuleb kiiruskatseid kunstlikult aeglasemaks muuta.

Liiga kõrged kiirused on Rahvusvahelise Autospordiliidu (FIA) jaoks murekohaks olnud varemgi - näiteks jäeti sel talvel Rootsi rallil ära ühe katse teine läbimine, kuna esimesel korral püstitati seal WRC kõigi aegade rekord katse keskmise kiiruse osas. Ott Tänak sai seal parimana keskmiseks kiiruseks kirja üle 137 km/h.

Selle lähedale kerkisid spidomeetrinäidud ka mullusel Soome rallil ning märtsis avaldatud selle aasta ralli katsete plaani järgi võib kuulsal Ouninpohja katsel tänavu keskmised kiirused ületada 140 km/h - nimelt on tegu telekatsega, mida otseülekandele sobivamaks tegemiseks pisut lühendati. Ära jäeti aga just kitsas ja kurviline sektsioon, mis oleks muidu keskmist kiirust kahandanud.

"FIA on mures, et Soome ralli teise päeva katsed nagu Ouninpohja, Paijala ja Pihlakoski osutuvad liiga kiireks," sõnas soomlasest ralliäss Jari-Matti Latvala Autospordile. "Võime isegi näha, et ületatakse 140 km/h piir."

Soomlase sõnul eeldab ta, et kasutusele võetakse erinevad meetmed, et vältida kiiruskatsete ärajätmist. "Usun, et korraldajad teevad katsele mõned kunstlikud šikaanid, et kiirusi vähendada. See ei ole aga Soome teedel sugugi loomulik ning võin julgelt väita, et sõitjatele see ei meeldiks."

Ka ralli trassimeister Kai Tarkiainen on nõus, et midagi tuleb kiiruste osas ette võtta. "Peame midagi tegema, see on selge. Šikaanide asemel võime kasutada ka sellist lahendust, kus suuname autod mõneks lõiguks väiksemale teele. See teeks nii meie kui sõitjate elu lihtsamaks."