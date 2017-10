Tänaku kaardilugeja Gross: nii närvis olin karjääri algusaastatel

Saaremaa rallil Ott Tänaku kaardilugejaks kehastunud Georg Gross tunnistas, et nii närvis oli ta võib-olla ainult karjääri algusaastatel.

"Ralli eel panin rõhku legendi lugemise harjutamisele, kuid keeruline on ka aegade jälgimine, et me ikka õigel ajal õiges kohas oleksime," sõnas Gross.

Kuna Gross on sõitjana tänavu Eesti meistritiitli juba kindlustanud, otsustas ta hooaja viimasel rallil anda oma Ford Fiesta WRC Tänaku käsutusse ja istuda ise esimest korda elus kaardilugeja kohale. Auto on tegelikult Tänakule tuttav, kuna tegemist on tema eelmise aasta võistlusmasinaga.

"Kodus võtsin vanad legendid ette ja harjutasin kiiret ja selget kugemist. Oluline on see, et ma ikka kõik märgud legendis ära tunnen," rääkis Gross. "Hommikus tegime koos lühikese testi ja asjad tulid isegi normaalselt välja. Natuke saime harjutada ka kiiruslegendi koostamise ajal."

Saaremaa 50. ralli kolm esimest kiiruskatset sõidetakse reedel, täispikk päev ootab ees laupäeval.

Saaremaa ralli esimene kiiruskatse algab kell 18.03. Delfi toob ralli sündmused operatiivselt lugejateni otseblogi vahendusel.