Tänaku ja tšempion Ogier’ ilmataadina tegutseb Eesti mees

Hannes Tõnisson teab enamasti kriipsu pealt, millal vihm algab, millal lõpeb ja kas sadu rallirajani jõuab.

„Eks ta hoiab mul silma peal,” muigas Hannes Tõnisson. „Hannes on väga tähtis vana, temata hakkama ei saa,” kiitis M-Spordi tiimis sõitev Ott Tänak.

Võiks arvata, et ilmaennustaja on rallitiimis tühine tegelane, kes on surutud viimase ruumi tagumisse nurka. Ei sugugi! Mees, kes oskab taevataadi vigureid läbi näha, istub vähemalt M-Spordi rallimeeskonna staabis tähtsuselt teisel kohal, tema selja taga on ainult meeskonna boss Malcolm Wilson.