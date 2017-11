Tänaku endise tiimi tulevik ebaselge, eestlasele asendaja leitud

Ott Tänaku Toyotasse siirdumine tähendab, et tulevaks hooajaks on M-Spordi põhimeeskonna ridades üks koht kindlasti vaba. Autospordi teatel täidab selle koha Elfyn Evans, kes sõidab ka sel aastal M-Spordi masinaga, kuid kasutab DMACK-i rehve. Tuleval hooajal saab Evans seega kihutada M-Spordi autol, mille all Michelini rehvid.

Autosport aga kirjutab, et praeguseks on selgusetu DMACK-i edasine saatus. Mäletatavasti pakkus DMACK 2016. aastal sõiduvõimalust just Ott Tänakule. Toona oli Tänak DMACK-i ainus sõitja ning tiim oli eraldi üles antud ka võistkondlikus arvestuses, kus tänu eestlase punktidele saavutati mullu kokkuvõttes kuues koht.

Nüüd kirjutabki Autosport, et Evansi M-Spordi põhimeeskonda liikumisega on DMACK-i edasine saatus küsimärgi all.

Evans ise tunnistas, et ta sõidaks hea meelega tuleval aastal M-Spordi põhitiimis. “Midagi ei ole veel kindlat. Vaatame, mida lähinädalad toovad,“ lisas ta.

Väljaande teatel seisab antud uudise välja kuulutamine praegu Sebastien Ogier'i taga. Nimelt soovib M-Sport esmalt jõuda kokkuleppele viiekordse maailmameistriga ning seejärel tehakse avalikuks ka kokkulepe Evansiga.

“Anname endast maksimumi, et teda endale hoida. Vaatame läbi kõik võimalused. Ta teab, et meil on tulevikuks suured ambitsioonid,“ sõnas M-Spordi boss Malcolm Wilson.

Kindlasti saab tuleval hooajal M-Spordis senisest suurema rolli Teemu Suninen. Tänavu WRC-autoga Poola ja Soome rallil sõitnud soomlane saab tuleval hooajal kindlasti osaleda kuuel MM-etapil. Vastav leping on juba sõlmitud. Kui Ogier peaks aga liituma Citroeniga või üldse karjääri lõpetama, siis suureneks Sunineni roll veelgi.

Kui Evans võitis nädalavahetusel lõppenud Walesi rallil oma esimese MM-etapi, siis Suninenil on tänavusest hooajast ette näidata neljast koht Soome ja kuues Poola rallilt.