Tänaku endine tööandja võib tulevaks WRC-hooajaks anda noorele soomlasele täisaasta

Sel autoralli MM-hooajal Poola ja Soome rallil Ford Fiesta WRC-masinaga kihutanud ning vastavalt kuuenda ja neljanda koha saavutanud 23-aastane soomlane Teemu Suninen sõidab järgmisel aastal kindlasti kuuel MM-rallil. Tekkimas on ka võimalus, et Suninen saab kaasa teha täishooaja.

Sel aastal on Suninen peamiselt sõitnud WRC2-sarjas, kuid M-Spordi boss Malcolm Wilson tahab noort soomlast järgmiseks hooajaks edutada. Suninenil on tulevaks aastaks kokkulepe olemas Rootsi talveralliks ning veel viieks kruusaralliks, kirjutab Rallyssimo.

Suninen võib tõusta M-Spordi põhisõitjaks juhul kui Sebastien Ogier liitub Citroeniga. Sellisel juhul oleksid tõenäoliselt M-Spordi põhitiimis Elfyn Evans ja Suninen. Kui põhitiimis jätkab Ogier, siis tõstetakse tema kõrvale Evans ja Suninen saaks Ford Fiesta WRC-autoga kuus etappi.

Samas on võimalus, et Suninen saab igal juhul kaasa teha täishooaja. Siinkohal võib appi tulla Ott Tänaku endine tööandja DMACK. Praeguse seisuga ei ole DMACK-i edasised plaanid teada, kuid just nemad võivad panna oma õla alla ning aitavad Suninenil 2018. aastal kaasa teha täisprogrammi.

Kui aga Ogier läheb Citroeni ning Evans ja Suninen saavad koha M-Spordi põhitiimis, siis võib DMACK-i jätkamise korral selles tiimis koha saada Eric Camilli.