Tänaku endine tiimikaaslane: ma tegin juba hooaja eel suure arenguhüppe

Nimelt vihjas Lappi, et kui Toyotas oli ta meeskonna kolmas number Ott Tänaku ja Jari-Matti Latvala järel, siis uues tiimis on ta Sebastien Ogier järel teine number, sest kolmandat masinat Citröen välja ei panegi.

"On üsna selge, kes on number üks ja kes kaks. Mul pole sellega mingit probleemi, sest pealegi pole ma enam kolmas number. Seega on juba suur edasiminek toimunud," naljatles Lappi, vahendab rallye-magazin.

Algava hooaja suhtes on 27-aastane soomlane väga optimistlik. "Citroëniga on väga hea sõita ja kui me mõned pisiasjad kontrolli alla saame, on see sarja kiireim masin. See on kindel," märkis Lappi.



Hooaja avaetapil Monte Carlos, mis sõidetakse 24.-27. jaanuaril, tahab Lappi mahtuda vähemalt esiviisikusse.