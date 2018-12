Tänaku endine tiimikaaslane: Citroën on parem kui Toyota!

"Uue masinaga kohanemine on läinud kergelt," sõnas Lappi Saksa meediale. "Saime juba avapäeva järel pisut seadistust muuta ja see meeldis ka Sebile (Sebastien Ogier`le - toim)."

Toyota ja Citröeni masinaid võrreldes teatas soomlane: "Citroëni mootoril on ülemises osas rohkem võimsust kui Toyotal, mille mootor on omakorda pisut paremini juhitav. Aga Citroëni jõuülekanne on kindlasti parem. Eriti kruusal tundub, et sellel masinal on rohkem potentsiaali ja tahame seda ära kasutada."

Mis on olnud kõige harjumatum uue masinaga kohanemisel? "Citroënis on vaja kõrgemal istuda, sest tuuleklaas on kitsam ja kapott väga kõrge. Masinast väljavaatega on raskem kohaneda," teatas Lappi.

Jaanuari lõpus Monte-Carlos peetava hooaja avaetapi kohta märkis Lappi, et tema eesmärgiks on tulla kindlasti esiviisikusse.