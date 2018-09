Tänaku endine boss meenutas, kuidas eestlane ta pimedasse kohta saatis ja lugupidamise võitis

Wilson ei osanud öelda, millisel rallil see täpselt juhtus, kuid pärast ühte Tänaku järjekordset avariid kutsus ta eestlase vaibale.

"Rääkisime juhtunust ja vahest ma kasutasin ka f-tähega algavat sõna. Igatahes jäi kõik seejärel vaikseks ja ma mõtlesin, et sellega ongi vestlus lõppenud. Siis ütles aga Ott mulle f**k off," meenutas Wilson ootamatut vahejuhtumit. "Olin üllatunud, kuid siis ta kohe selgitas, et mina ju andsin talle käsu gaasi põhja vajutada ja selliseid asju juhtub, kui sõita piiri peal."

Wilson lisas, et suure tüli asemel muutus nende läbisaamine seejärel hoopis paremaks. "Mõtlesin, et täitsa aus jutt. Pean tunnistama, et hakkasin temast pärast seda isegi rohkem lugu pidama," sõnas Wilson muheledes.

Tänak kihutas Wilsoni käe all veel eelmisel hooajal, kui saavutas üldarvestuses kolmanda koha, kuid sellest aastast esindab andekas eestlane Toyota meeskonda.