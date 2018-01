Tänaku asemel M-Spordi esindusmeeskonda kerkinud soomlane võib saada plaanitust suurema rolli

Järgmisel nädalal algaval autoralli MM-sarja hooajal saab M-Spordi esindusmeeskonna ridades kaheksal etapil kaasa teha 23-aastane soomlane Teemu Suninen. Ott Tänaku Toyotasse siirdumise järel M-Spordi kolmandaks piloodiks kerkinud Suninen loodab aga endale välja kaubelda veelgi suurema rolli.

Mullu M-Spordi WRC-autoga Poola MM-rallil kuuenda ja Soomes neljanda koha saavutanud Suninen alustab hooaega Monte Carlos WRC2-sarjas. Lisaks peab ta WRC2-autoga sõitma ka Saksamaa asfaldirallil. Praeguse seisuga peab ta aga üldse vahele jätma Korsika, Argentina ja Austraalia rallid, kirjutab Autosport.

Suninen andis aga mõista, et ta on juba rääkinud võistluskalendrist ka M-Spordi bossi Malcolm Wilsoniga ja see võibki muutuda.

“See on võimalik,“ tõdes Suninen, kui tema käest uuriti, kas ta võib osaleda rohkematel rallidel. “Olen sellest Malcolmiga rääkinud. Kui kõik toimib ning meeskond vajab tiimide arvestuses punktide jahtimisel suuremat tuge, siis võin saada rohkem rallisid.“

Suninen rääkis, et ta suutis mullu Korsika ja Kataloonia rallil WRC2-autoga sõites tõestada, et ta võib ka asfaldil kiire olla, kuid suures plaanis vajab ta siiski sel pinnasel veel rohkelt kogemusi.

M-Spordi esisõitjaks on algaval hooajal Sebastien Ogier ja teiseks numbriks Elfyn Evans. Monte Carlo ja Korsika rallil sõidab M-Spordi autoga ka Bryan Bouffier.