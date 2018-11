Tänak vajab MM-tiitli võitmiseks tänavuse Türgi ralli kordust

Madis Kalvet reporter RUS

Ott Tänak ja Martin Järveoja tähistamas Türgi ralli võitu. Foto: Ozan Kose, AFP/Scanpix

Ott Tänaku tiitlilootused on Austraalias küll teoreetilised, kuid siiski olemas. Viimase etapi eel on autoralli MM-sarja liider Sébastien Ogier 204 punktiga, teine on Thierry Neuville 201 ja kolmas Tänak 181 silmaga.