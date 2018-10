Tänak uuest võimalikust tiimikaaslasest: see pole minu otsus, aga Kris on kiire sõitja

"See pole minu valik, see pole minu otsus, aga Kris on kiire sõitja - me kõik teame seda. Arvan üldiselt, et sellest tuleks tugev meeskond," sõnas saarlane tiimi Tänak-Latvala-Meeke kohta.

Britile teeb Toyotas ruumi Esapekka Lappi, kes liitub kuulduste kohaselt Citroeniga.

Meeke viibis eelmisel nädalal Ameerikas ning on oma tuleviku osas suu lukus hoidnud. Ta naaseb ralliautosse sel nädalal, osaledes San Marinos RallyLegend nimelisel rallil, kus tema käsutuses on Ford Fiesta RS WRC masin ning kaarilugejaks Colin McRae 1995. aastal maailmameistriks aidanud Derek Ringer.