Tänak: Toyota avaldas mulle kruusa peal muljet

Mehhiko rallil punktikatse võitnud Ott Tänak sõnas ralli lõpu järel, et on oma viimase päevaga mõistagi rahul, ent hoolimata laupäevasest katkestamisest avaldas ka auto talle kruusa peal muljet.

"Panime kõik kaardid punktikatsele. Meil ei olnud mitte midagi kaotada ja tahtsime lihtsalt need viis punkti endale saada," sõnas Tänak Toyota pressiteenistusele.

"Auto töötas väga hästi ja tundsin ennast tõesti mugavalt, seega sain anda lisatõuke. Muidugi ei ole kokkuvõttes ralli tulemusega rahul, sest oleksime võinud võidu peale sõita, aga ees on veel pikk hooaeg ja auto on seni näidanud, et suudab kiiresti sõita. See oli minu esimene kruusaralli selle auto roolis, õppisime palju ning näeme mitmeid kohti, mida tulevikuks parandada."

Toyota tiimibossi Tommi Mäkineni sõnul oli tal Tänaku punktikatse esituse üle väga hea meel. "Lõpetasime raske nädalavahetuse positiivsel noodil. Kõik kolm katset võita oli meie jaoks suur boonus ja oleme õnnelikud, et Oti jaoks punktikatse hästi läks ning ta endale tabelisse olulist lisa teenis," sõnas Mäkinen.

"Hea oli näha, et ta auto toimis nii, nagu pidi: meeskond tegi laupäeval head tööd, et viga kõrvaldada. Samuti oli mul hea meel Jari-Matti üle, kes sai sõitmist nautida. Muidugi mõista on meil kahju, et tehnilised rikked nädalavahetuse alguses meid kimbutasid, kuid tänased punktid tegid kõigil meele taas heaks ning ootame juba järgmist etappi."

Järgmine MM-ralli sõidetakse aprilli alguses Korsikal.