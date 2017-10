Tänak tõuseb Eesti läbi aegade kolme suurima palgaga sportlase sekka

Ott Tänak. Foto: ANDREAS SOLARO, AFP

Kolmapäeval jõudis avalikkuse ette uudis, et Eesti parim rallimees Ott Tänak hakkab tulevast hooajast sõitma Toyota tiimis. Tegemist on Tänaku karjääris esmakordselt olukorraga, kus ta hakkab sõitma tehasetiimis. See tähendab, et eestlane hakkab esmakordselt teenima ka korralikku palka.