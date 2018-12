Tänak tõi kodusest Kärlast Toyota tipptiimi kaasa noore tehniku

Ott Tänak isa Ivariga Foto: Irina Mägi

Rallisõitja Ott Tänak on suutnud Toyota tiimi kaasata veel mitmeid saarlasi. Üks neist on 23-aastane tehnik Karlis Rump, kelle edulool on Tänakuga palju ühist.