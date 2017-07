Tänak tiitliheitlusest: teist kohta pole mõtet eesmärgiks võtta

Sel nädalavahetusel Soomes toimuva autoralli MM-etapi eel tunnistab sarja üldarvestuses 4. kohta hoidev Ott Tänak, et jätkuvalt käib ka tema puhul heitlus MM-tiitli peale.

"Teist kohta pole mõtet eesmärgiks võtta," lausus Tänak ERRile.

"Sihiks on kas võit või pääs esikolmikusse. Oleme punkte kaotanud, kuid mitu rallit on veel sõitmata. Vaatame mida järgmised võistlused toovad ja eks aasta lõpus ole näha, mis seis on."

Autoralli MM-sarjas on kavas kokku 13 etappi, millest sõitmata on veel 5.

MM-sarja üldseis enne Soome rallit: 1. Sebastien Ogier (Prantsusmaa, M-Sport) 160 punkti, 2. Thierry Neuville (Belgia, Hyundai) 149, 3. Jari-Matti Latvala (Soome, Toyota) 112, 4. Ott Tänak (Eesti, M-Sport) 108, 5. Dani Sordo (Hispaania, Hyundai) 82, 6. Elfyn Evans (Suurbritannia, M-Sport) 57.