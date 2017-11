Tänak: testikatsel tundus auto okei, läheme võitu püüdma

Testikatsel kuuendat aega näidanud Ott Tänak ja Martin Järveoja (Ford) lähevad täna hilisõhtul algaval Austraalia rallil võitu püüdma, et MM-sari teisena lõpetada.

"Arvan, et see eesmärk [ralli võita] on kõigil, kellelgi midagi kaotada ei ole. Võit peab eesmärk olema, aga meie positsioonilt see kindlasti lihtne ei ole," ütles Tänak ERR-ile.

Walesi ralliga kindlustas Tänaku tiimikaaslane Sebastien Ogier viienda järjestikuse MM-tiitli, teise ja kolmanda koha saatus on aga veel lahtine – praegu on Thierry Neuville (Hyundai) 183 punktiga teine ja Tänak 169 punktiga kolmas

Testikatsel näitas just Neuville kiireimat minekut. "Tahaks uskuda, et Thierryga saab võidu sõita küll, aga kui on sellised kuivad olud, siis tagant on väga palju kiireid mehi tulemas ja nende vastu võidu peale sõita on väga keeruline," tõdes Tänak.

"Olud on siiamaani tavalised. Ennustatakse küll mingit vihma, aga siiani on olnud kõik, nagu alati – kruusane ja tolmune, päike paistab," lisas ta.

Austraalia ralli algab Eesti aja järgi täna õhtul kell 23.13. Delfi vahendab hooaja viimase etapi sündmused otseblogis.