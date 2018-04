Tänak tänastest katsetest: nende vastu tuleb austust näidata, teed on väga keerulised

Ott Tänak hoiab enne Argentina ralli viimast võistluspäeva kindlat liidrikohta, kuid teab, et viimasel päeval on ees kolm keerulist kiiruskatset.

"Kõik on tõesti hästi töötanud. Mul on autos väga hea tunne ja eriti laupäevastel kiiretel ja voolavatel teedel, mis autole väga hästi sobivad," sõnas Tänak Toyota pressiteenistuse vahendusel. "Ma ei surunud nii kõvasti kui reedel, kui olin tõesti piiri peal. Laupäeval oli rohkem kontrollimist, aga ajad olid ikkagi päris head."

"Laupäeva hommikul olid olud udu tõttu keerulised, aga tulime sellega hästi toime ja pärastlõuna oli juba nauditav. Pühapäevaste katsete vastu tuleb austust näidata: El Condor ja Mina Clavero on väga keerulised trassid ja eelnevatega võrreldes väga erinevad, kuid tunnen end enesekindlalt."

Tänaku sõiduga jäi endiselt väga rahule ka tiimipealik Tommi Mäkinen. "Ott tegi taas absoluutselt fantastilise päeva. Tema enesekindlust on lihtsalt lust vaadata, tundub, et mitte midagi ei suuda teda aeglustada. Nüüd peame lihtsalt pühapäevaks pöidlaid pihus hoidma. Teame, et need katsed mägedes on keerulised - mitte enam nii kiired ja paljude kividega, mistõttu tuleb hoolega rehvipurunemist vältida."