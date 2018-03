Tänak tahab Korsikal teha tugeva tulemuse ja konkurentidelt punkte tagasi võita

Autoralli MM-sari jätkub järgmisel nädalal Korsika ralliga, millele Ott Tänak läheb vastu punktiarvestuse kuuenda mehena.

Esimeselt rallilt Monte Carlost teenis Tänak teise koha punktid (18), kuid Rootsis piirdus vaid üheksanda koha ja ühe silmaga punktikatsel (kokku 3) ning koha poolest ebaõnnestunud Mehhiko etapil punktikatse võiduga (5).

Saarlane annab endale aru, et aeg oleks hakata rivaalidelt punkte tagasi võitma. "Oleme sel aastal igal teekateel konkurentsivõimelised olnud. Meeskond töötab väga kõvasti, et me ka töökindlad oleksime. Nüüd peame lihtsalt hakkama rivaalidelt tasapisi punkte tagasi võtma," ütles Tänak Toyota pressiteate vahendusel.

Eelmisel aastal sai Tänak Korsika rallil M-Spordi autoga sõites 11. koha. Ralli rikkus eestlaste jaoks väljasõit kolmandal kiiruskatsel, enne mida saadi kahel esimesel katsel kirja neljas aeg. Teisel ja kolmandal päeval näidati aga jälle konkurentidega võrdset kiirust ning pendeldati aegade võrdluses esiviisiku piirimail. "Tundsin end eelmisel aastal Korsikal päris hästi, seega ma tahaks teha ka sel korral tugeva tulemuse," sõnas Tänak.

Korsikal saavad sõitjad tänavu teist korda kihutada asfaltkattel. Olusid hooaja esimese asfaldiralli ehk Monte Carloga aga võrrelda pole mõtet, sest Prantsusmaa mägedes saadi tunda täielikku talve.

"Tänavuse Monte Carlo ralli olud olid väga spetsiifilised, seega on raske sealt midagi kaasa võtta, aga me tegime siiski Korsika-eelse testi mõningase teadmisega, millises suunas me tahame minna. Meil oli korralik kahepäeavane test ning ma arvan, et me liikusime õiges suunas: tundub, et auto töötab hästi," lisas Tänak.