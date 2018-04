Tänak suurepärase päeva järel: laupäevased katsed on veel kiiremad, olen enesekindel!

Argentina ralli avapäeva järel kindlat liidrikohta hoidev Ott Tänak sõnas Toyota pressiteenistusele, et jääb reedesega väga rahule.

"Jään kindlasti päevaga rahule. Vajutasime väga kõvasti ja ma ei oleks saanud seda teha ilma suurepärase tundeta, mida ma autos tunnen. Auto on olnud tõesti hea ja see annab mulle enesekindlust. Oleme teinud mõned arendused, mis nüüd dividende maksavad, kuigi arvan, et ruumi paremaks minna veel on," sõnas Tänak.

"Kahju, et päeva esimesel katsel aega kaotasime: ma ei ole kindel, kuidas see juhtus, aga tegime väga kitsa koha peal pirueti ja uuesti liikuma hakkamine võttis palju aega. Seejärel hakkasime kõvemini vajutama ja pärastlõunal sõitsime kolm ideaalset katset."

Tänasele päevale läheb Tänak vastu 22-sekundilise eduga Kris Meeke'i ees.

"Tunnen end meie positsiooni osas üsna kindlalt: laupäevased katsed on veel kiiremad ja teame, et kiired teed sobivad sellele autole tõeliselt hästi. Eelmisel aastal suutsin nendel katsetel väga kiire olla, nii et ootan juba laupäeva!"